Nocera Inferiore, riciclaggio di veicoli: l’operazione “Rent to lose”, due persone nei guai

Tempo di Lettura: 2 minuti

NOCERA INFERIORE. A conclusione di una attività d’indagine iniziata nell’estate del 2019 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore – dott. Davide Palmieri, la Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata di Napoli, coadiuvata dalla Sezione di Salerno ha dato esecuzione all’applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di cui agli artt. 81,110,479, 497bis, 489,648 bis c.p. a carico degli indagati SOMMA Franco, sottoposto agli arresti domiciliari e TOSCANO Gaetano, sottoposto al divieto di dimora nel comune di residenza.

I due indagati si sono resi responsabili di numerosi episodi di riciclaggio di veicoli in danno di società di noleggio e/o leasing, attraverso un “modus operandi” che prevedeva l’acquisizione di veicoli ceduti da persone o società in crisi economica che volevano disfarsi del bene in locazione ottenendo un ingiusto profitto. In particolare, le modalità successive di immissione nel mercato dei veicoli, consistevano nella formazione di un “falso” atto di vendita dell’autovettura attraverso “falsi ” documenti di identità e di dichiarazioni di cessazione del contratto di locazione contraffatte, al fine di consentire il trasferimento del veicolo a terze persone in buona fede.

Nel corso delle perquisizioni, presso l ’ abitazione di uno degli indagati sono state rinvenute una carta di circolazione di veicolo italiani documenti di un veicolo tedesco, visure della Camera di Commercio di varie società, preventivi di acquisto di veicoli e documenti attestanti passaggi di proprietà, su cui sono in corso accertamenti finalizzati a verificarne la provenienza e autenticità.

Al termine delle formalità di rito. Somma Franco è stato riaccompagnato presso il luogo in cui dovrà essere è assoggettato agli Arresti Domiciliari in Pellezzano (Sa) Via Alcide De Gasperi 37.

(comunicato ufficiale Procura di Nocera Inferiore)