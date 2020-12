Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia: avvertito anche in Campania

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Ingenti danni a edifici e qualche ferito sono il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 6.3 registrata in Croazia, con epicentro Petrinja, 44 chilometri a sudest di Zagabria, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa, delle 12.19, è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Nord-est ma anche nel napoletano e nell’area nord del salernitano.

Le prime informazioni disponibili parlano di tetti crollati, danni alle facciate degli edifici e anche interni palazzi crollati.