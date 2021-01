Campania: quasi completata la prima campagna di vaccinazione, somministrato l’89,5% delle dosi, prima regione in Italia

Tempo di Lettura: 2 minuti

La Campania si avvicina ad essere la prima Regione d’Italia ad esaurire le prima tranche di dosi della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Infatti, stando a quanto riporta il Ministero della Salute, la regione del presidente Vincenzo De Luca si attesta all’89,5% delle somministrazioni effettuate e vede il “traguardo” della conclusione della prima fase, in attesa delle nuove consegne. Sono 60.001 le somministrazioni già avvenute su 67.020 consegnate almeno inizialmente.

A livello numerico la Campania è prima in percentuale ma non in numeri, visto che davanti ci sono Veneto (63.690), Lazio (62.504) ed Emilia-Romagna (61.570), ma tutte con dosi consegnate maggiori rispetto al territorio campano. Chi stupisce – in negativo – resta la Lombardia, addirittura tra le ultime regioni con quasi il 38% del lavoro completato (58.310 somministrazioni su 153.720 dosi consegnate).

Va ricordato che questa prima fase di campagna delle vaccinazioni anti-Covid vede coinvolti gli operatori socio-sanitari (473.151 i vaccinati dal 31 dicembre), il personale non sanitario (71.620) e gli ospiti delle strutture residenziali (38.279). Si attende la nuova consegna delle dosi per proseguire nella campagna: sarebbero attesi circa 40 milioni di vaccini da parte della Pfizer BioNTech e destinati a tutto il territorio italiano.