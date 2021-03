Scossa di terremoto in Campania: avvertita in tre province, paura nel pomeriggio

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Scossa di terremoto avvertita in tutta la costa adriatica ma sentita distintamente anche in molte zone della Campania. Segnalazioni giungono tra Caserta e tra Napoli e Salerno. La scossa avvenuta poco prima delle ore 15 di oggi sabato 27 marzo. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Secondo le prime notizie il sisma è di magnitudo stimato 5.9 ed ha epicentro nel mare Adriatico, in zona Croazia ed è stato sentito ovviamente più forte su tutta la dorsale in particolare nelle Puglie.

Il sismografo on-line dell’Osservatorio Veusviano dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia riscontra la scossa in maniera molto chiara.