Vaccinazioni anti-Covid in Campania: il bollettino della campagna

CAMPANIA. Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 27 marzo 2021.

Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha riguardato 523.269 cittadini; con la seconda dose sono stati vaccinati 237.577 campani. Totale somministrazioni: 760.846.

NB. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni.