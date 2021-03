Salerno, il sindaco Napoli si vaccina con AstraZeneca: “fiducia nella scienza”

Tempo di Lettura: 1 minuto

SALERNO. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è vaccinato. Questa mattina, infatti, è stato il suo turno e così gli è stata somministrata la prima dose di Astrazeneca: “Già da qualche giorno, le nostre Asl hanno iniziato a chiamare anche gli over 70, come me” scrive sui social.

Il primo cittadino si rivolge nuovamente ai salernitani per invitarli al rispetto delle normative in vigore per la zona rossa: “Dobbiamo avere fiducia nella scienza. I vaccini, insieme a mascherine e distanza fisica, sono la nostra migliore difesa contro questo maledetto virus”.