Battipaglia a lutto, perde la vita Valentino Nicastro, combatteva da tempo contro una malattia

Tempo di Lettura: 1 minuto

Lutto a Battipaglia è venuto a mancare Valente Nicastro, aveva 70 anni e da diverso tempo disabilitato da una malattia.

Con lui va via un pezzo di storia della politica locale e non solo. È stato un vecchio militante missino, fu candidato al Senato nel 1992. Candidato Sindaco nel 1994, si è sempre distinto per la sua signorilità ed il suo perbenismo.

La sua scomparsa addolora tutti i cittadini legati al comune di Battipaglia ed alla sua storia, tanti sono i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, a questi si aggiunge anche quello della redazione tutta.