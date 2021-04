Cava de’Tirreni: i frati mettono a disposizione il convento di San Francesco come centro vaccini

Tempo di Lettura: 1 minuto

In un periodo difficile come questo, oltre ls scienza, l’unica cosa a poterci salvare è la solidarietà, fatta di umanità, voler aiutare il prossimo e mettere a disposizione ciò che si ha per il bene della collettività.

Queste doti non mancano di certo si frati del convento di San Francesco a Cava dei Tirreni che diventerà per loro volere una sorta di centro per la somministrazione dei vaccini.

I frati infatti, hanno offerto al Comune la disponibilità degli spazi destinati al teatro per consentire di iniettare ai cittadini cavesi le dosi del vaccino anti covid