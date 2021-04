Banca Campania Centro e Symbola per le qualità italiane: “Manifesto di Assisi”, l’evento online

Tempo di Lettura: 3 minuti

CAMPANIA. Banca Campania Centro e Symbola Fondazione per qualità italiane, hanno organizzato per domani 7 aprile, dalle ore 18,00, un evento online sul tema: “Manifesto di Assisi, esperienze di coesione sociale e sostenibilità. Le azioni per una nuova Italia”. Parteciperanno: Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi; Amedeo Manzo, presidente della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo; Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Antonia Autuori, presidente Fondazione Comunità Salernitana; Fatiha Chakir, presidente Associazione Mondo a Colori e Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro. Modereranno i giornalisti Giuseppe Alviggi e Franco Poeta.

Il Manifesto di Assisi, promosso a fine 2019 da Fondazione Symbola, Coldiretti, Enel, Convento di Assisi e Novamont, ha avuto oltre 3700 firmatari, tra cui Banca Campania Centro, e da esso sono scaturite o vi hanno fatto riferimento centinaia di esperienze nel mondo della sostenibilità e della coesione sociale.

Tra queste anche quelle nate all’indomani del progetto Banca delle Qualità Campane, voluto da Banca Campania Centro e dalla Federazione Campana delle Bcc, e realizzato proprio dalla Fondazione Symbola, che aveva individuato 50 eccellenze territoriali portando avanti un percorso di formazione e di rete che aveva proprio nella sostenibilità e nella coesione sociale numerosi punti di forza.

Proprio dal mettere a fattor comune le tante esperienze nate sotto il segno del Manifesto di Assisi o che in esso si riconoscono, è nata la campagna “1000 azioni per una nuova Italia”, lanciata con una lettera di Realacci e padre Fortunato, a tutti i firmatari del Manifesto.

“Vogliamo mostrare – hanno dichiarato i due firmatari – che le prospettive di un’economia e di una società a misura d’uomo sono già in atto. Che l’Italia ha le energie, anche civili e morali, per essere protagonista di un cambiamento positivo, a partire dall’Europa, che trova oggi spazio”.

L’incontro online organizzato per mercoledì prossimo da Banca Campania Centro e Fondazione Symbola nasce proprio dalla volontà di fare da “collettore” delle tante iniziative positive che nei territori campani si stanno sviluppando in questo senso e fare in modo che entrino come “testimonianze” delle 1000 azioni, promosse dal Manifesto di Assisi, per una nuova Italia.

“Come Banca Campania Centro – ha dichiarato il presidente Camillo Catarozzo – crediamo fortemente in un’economia che nella sostenibilità e nella coesione sociale trovi punti di forza e obiettivi. Da anni stiamo lavorando in queste logiche e la collaborazione con la Fondazione Symbola ne è la prova. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, tutto ciò assume un valore ancora più concreto”.

L’incontro online sarà trasmesso sulle piattaforme social di Banca Campania Centro e di altre realtà giornalistiche territoriali.