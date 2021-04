Salerno: pizzeria aperta per protesta, arriva la Digos per identificare i manifestanti

Tempo di Lettura: 1 minuto

Salerno. La tensione si tagliava con un coltello ieri sera a Salerno nel corso di una iniziativa di protesta di alcuni ristoratori salernitani che si sono ritrovati, come preannunciato già da giorni, in una pizzeria del centro di Salerno per accendere i riflettori sui provvedimenti che stanno penalizzando il settore della ristorazione.







L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna «Io apro» promossa dall’Aisp. I manifestanti erano seduti in sala con le maschere del premier Mario Draghi, del ministro della Salute Roberto Speranza e del governatore della Campania Vincenzo De Luca.





Quando la manifestazione è entrata nel vivo, sono arrivati gli agenti della Digos. Identificati senza alcun problema i presenti, poi la manifestazione si è conclusa pacificamente.