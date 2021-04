La BCC da il via alla “Primavera Digital” una campagna a favore dei pagamenti digitali

Tempo di Lettura: 2 minuti

Pagamenti digitali, al via la campagna di Banca Campania Centro “Primavera Digital”



Prende il via “Primavera Digital”, la nuova campagna promossa da Banca Campania Centro con l’obiettivo di garantire un risparmio economico concreto alle imprese che non hanno ancora un POS nel punto vendita e desiderano cogliere le opportunità legate al digitale per le vendite a distanza.

Nell’ambito dell’iniziativa per i clienti che attiveranno il servizio POS entro il 30 giugno il noleggio sarà gratuito fino al 31 dicembre 2021; in più sarà possibile richiedere senza costi aggiuntivi l’attivazione di PayWayMail, il servizio digitale Pay by link utile per ricevere pagamenti online anche senza avere un sito ecommerce.

Banca Campania Centro, inoltre, per incentivare il Piano Cashless Italia del Governo, azzererà per tutto il 2021 le commissioni PagoBancomat per le transazioni di importo minore o uguale a 5 euro. Dal 1° gennaio 2022 sono previste condizioni esclusive.

Oltre al risparmio economico, l’offerta “Primavera Digital” renderà disponibile una consulenza personalizzata sui servizi POS e PayWayMail per soddisfare il bisogno di informazione sul mondo dei pagamenti elettronici. Sarà possibile inoltrare la propria richiesta all’indirizzo mail monetica@campaniacentro.bcc.it.

“La linea del Governo in materia di pagamenti elettronici è orientata a una decisa incentivazione. Questi sviluppi trovano Banca Campania Centro pronta e attrezzata per una sempre maggiore diffusione sul territorio”, commenta il direttore generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati, “con l’iniziativa Primavera Digital, vogliamo offrire un’opportunità concreta agli esercenti che intendono attivare strumenti di pagamento elettronico in un momento storico cruciale per il nostro Paese. Il digitale può rappresentare una leva fondamentale per il rilancio dell’economia, e noi vogliamo affiancare, con attività di consulenza a cura dei nostri esperti e servizi a condizioni vantaggiose, tutte le realtà professionali pronte a questo cambiamento.”