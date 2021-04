Coronavirus in Italia: 9.789 nuovi positivi in 24 ore, 358 i decessi. La Campania la regione con più contagi

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 190.635. Ieri i test erano stati 253.100. Il tasso di positività è del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri, quando era stato del 6,2%.

Sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive per Covid in Italia, in aumento di 8 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto a ieri.

È la Campania la più colpita per numero di nuove infezioni (+1.386). Seguono sopra quota mille: Emilia-Romagna (+1.151), Sicilia (+1.110) con il maggior numero di test regionali della giornata pari a 38 mila e Lazio (+ 1.057). Tutte le altre regioni comunicano un incremento a due o tre cifre, compresi Lombardia, Veneto, Piemonte, Puglia e Toscana.