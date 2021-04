Agropoli: giovedì 22 aprile via alle vaccinazioni nel nuovo centro vaccinale “Città di Agropoli”

Tempo di Lettura: 3 minuti



Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 14.00, prenderanno il via le attività del Centro Vaccinale Covid- 19 “Città di Agropoli”. E’ sito presso la palestra “F. Scarpa”, sede della Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento. L’accesso alla struttura, puntualmente adeguata secondo le direttive dell’ASL Salerno, da parte dell’utenza avverrà da via Taverne (cancello del Parco pubblico “Liborio Bonifacio”). A servizio della stessa vi è l’ampio parcheggio di Piazza Mediterraneo (adiacente il Cineteatro “De Filippo”). Il Centro sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14.00 alle 20.00. L’organizzazione è a cura dell’ASL Salerno. In loco, a fornire ausilio all’utenza, così come accade da ormai diverse settimane presso il presidio ospedaliero di Agropoli, ci saranno i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, oltre ai volontari della Croce Rossa.

Per essere sottoposti alla vaccinazione, nel rispetto dei criteri di età e condizione di salute dettati a livello sovracomunale, occorrerà preventivamente essersi registrati sull’apposito portale della Regione Campania https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. L’obiettivo del Centro è accelerare quanto più possibile il numero di somministrazioni, compatibilmente con le disponibilità di dosi.

«Giovedì prossimo – afferma il sindaco Adamo Coppola – apre i battenti il Centro Vaccinale Città di Agropoli. Mi preme ringraziare il direttore del distretto sanitario ASL 70, dott. Adamo Maiese e tutto il suo staff, come il dott. Salvatore Cicciarello, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno per l’importante supporto nell’organizzazione e gestione del Centro. Nel contempo, per la proficua collaborazione, un plauso va alla Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento, su tutti la presidente Gianna Infante. Infine, l’Agropoli Cilento Servizi come sempre preziosa quale braccio operativo dell’Ente nel compiere gli interventi di adeguamento utili alla struttura. Dalle sinergie nascono cose importanti e credo che il Centro potrà dare una grossa mano al fine di riuscire a vaccinare quante più persone possibili, per arrivare quanto prima a rivedere la luce».

«Ci apprestiamo ad aprire un importante presidio vaccinale Covid19 – dichiara l’assessore alla Sanità, Rosa Lampasona – che sarà certamente di ausilio alle altre attività dell’ASL già in essere. Quale responsabile della Terapia Intensiva e Sub Intensiva del Covid Hospital di Agropoli, sono in prima linea nella lotta contro questo tremendo virus e so quanto è importante vaccinarsi per ridurre al minimo ogni rischio. E sono certa che con il nuovo presidio riusciremo ad essere ancora più rapidi nel dare risposte all’utenza».

A partire da lunedì 19 aprile, dopo la procedura di screening telefonico in corso per comprendere le effettive criticità motorie dell’utente, partiranno le vaccinazioni a domicilio per le categorie di persone non deambulanti. A partire dallo stesso giorno, il laboratorio analisi del P.O. di Agropoli, che sta lavorando con grande impegno, riuscendo ad analizzare fino a 500 tamponi al giorno, sarà anche in grado di compiere indagini sui casi positivi relativi alle varianti inglesi, sudafricane e brasiliane di Covid-19