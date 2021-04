Tragedia per una coppia di Sarno, marito carabiniere spara alla moglie e si toglie la vita

Tempo di Lettura: 1 minuto

Una storia d’amore dal tragico epilogo quella che si è consumata a Marino, nel Lazio per una coppia di coniugi originaria di Sarno.

Il marito carabiniere, non si è mai arreso all’idea di essere stato lasciato dalla moglie ed in un atto di gelosia fuori controllo ha sparato 4 colpi alla donna con la pistola di ordinanza.

Convinto di averla uccisa, come ultimo atto ha deciso di togliersi anche lui la vita. La moglie però fortunatamente, più forte di ogni cattiveria e di ogni gelosia è non è morta in seguito ai quattro feroci e spietati colpi di pistola da chi predicava ancora di amarla, ed ora lotta per la vita in un letto dell’ospedale “San Camillo” di Roma.