Prenotazioni vaccini per gli over 40, in Campania De Luca furibondo: “non ci sono vaccini”

CAMPANIA. E’ furibondo il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la comunicazione al via libera per le prenotazioni per vaccinazioni over 40 da questa domenica.

“Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia, vi erano più 80enni e 70enni, quando arriviamo ai 40enni vuol dire che ce ne sono di più in Campania. Oggi dovremmo avere più vaccini di altri, ma se ne sono dimenticati. È una guerra quotidiana per avere la stessa percentuale di vaccini”, sono state le parole del presidente della Regione.

“Guardo con terrore alla campagna di somministrazione delle dosi quando sarà finita l’efficacia di questo primo giro di vaccini. Non la sta seguendo nessuno in Italia. Abbiamo fatto la scelta inglese: facciamo le prime dosi almeno e poi chi vivrà vedrà. Ma l’immunizzazione durerà 6, 8 mesi, un anno” così De Luca.