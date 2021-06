Covid in Campania: arrivano ad 8 i casi di variante Delta sul territorio

Tempo di Lettura: 1 minuto

Aumenta la circolazione della variante Delta (indiana) in Campania. I casi attualmente monitorati sono 8 sempre in aumento rispetto ai giorni precedenti.

Dopo i precedenti cinque rilievi di variante indiana in Campania, individuati tra Portici e Torre del Greco, sono ora tre i nuovi campioni prelevati 20 giorni fa, a fine maggio, e di cui solo dopo due settimane si è arrivati al responso. Sequenziati e individuati in un caso a Ercolano e in altri due a Massa di Somma.

Fortunatamente la cerchia dei contagi riguarda tutti soggetti imparentati tra loro quindi vi è una maggiore possibilità di evitare la maggiore diffusione di questi contagi.