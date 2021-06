Coronavirus in Italia: 951 nuovi contagi e 30 decessi nell’ultima giornata

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rivelati, secondo il bollettino quotidiano, 951 nuovi casi di contagio da coronavirus (116 più di ieri), con 198.031 tamponi effettuati (ieri 192.882), con quindi un tasso di positività dello 0,48%, in lieve rialzo rispetto allo 0,43% di ieri. Le vittime sono state 30, uno in meno di ieri. 344 persone risultano ricoverate in terapia intensiva, 18 meno di ieri, con 4 ingressi del giorno (ieri 10).I ricoverati con sintomi sono 2.140, anche questi in calo (-149), mentre 66.135 persone sono in isolamento domiciliare (ieri 70.313). Il totale degli attualmente positivi scende a 68.619 (4.345 meno di ieri). I dimessi/guariti nelle 24 ore sono 5.455 (ieri 4.692), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.059.463. I casi totali sono 4.255.434.

Tre regioni hanno più di 100 nuovi contagi: Sicilia (158), Lombardia (131) e Campania (110). In Valle d’Aosta c’è stato un unico nuovo contagiato, 2 in Molise, 8 nella provincia autonoma di Trento e 9 in Friuli Venezia Giulia.