Coronavirus in Italia: 782 nuovi contagi e 28 vittime in 24 ore

Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono stati eseguiti 75.861 tamponi molecolari e

antigenici: il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri. I morti da Sars-Cov2 salgono così a 127.500.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri. In aumento il numero dei guariti: in 24 ore si sono registrati 2.839 guarigioni contro le 1.336 del giorno prima, così il totale da inizio pandemia sale a 4.076.274. Calo netto degli attuali positivi con -2.480 persone positive in 24 ore contro le -570 del giorno prima: a oggi sono 54.682 gli italiani alle prese con il virus di cui 52.670 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è la Sicilia con 84 nuovi positivi; segue l’Emilia Romagna (+64); il Lazio (+52); la Campania (+48) e la Lombardia (+46). I guariti sono 2.838, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.076.274. In 5 regioni non si registrano nuovi casi di coronavirus: Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.