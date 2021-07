Coronavirus in Italia: 907 nuovi casi e 24 decessi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 907 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 24. Sono 187 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 4 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 , mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.271, in calo di 66 unità rispetto a ieri. La regione con piu’ casi odierni e’ la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58).

Nessun nuovo positivo in Val d’Aosta e Molise. I casi totali salgono cosi’ a 4.264.704. I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi diminuiscono di 952 unita’ (ieri -1.133), e scendono a 42.579 in tutto, di cui 41.121 in isolamento domiciliare.