Europei, finale a Wembley. De Luca preoccupato per il Covid: “tifiamo responsabilmente”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. “Ho visto le immagini dello stadio di Wembley, mi sono venuti i brividi. Decine di migliaia di tifosi inglesi e danesi uno sull’altro e nessuno con la mascherina. Lì abbiamo 25mila positivi, in Italia 1400. Segnali di totale irresponsabilità che pagheremo in tutta Europa”.

Vincenzo De Luca è intervenuto così oggi, nel corso della sua diretta, a proposito del Campionato Europeo.

“Colgo l’occasione per invitare i tifosi a vivere con entusiasmo, con calore. Tutti zitti su domenica ma cerchiamo di vivere il nostro entusiasmo con senso di responsabilità. Avremo la finale con l’Inghilterra che nel frattempo ha rubato un rigore ai nostri confratelli danesi, e speriamo che abbiano già dato, che domenica ci siano solo valori sportivi in campo e non regali”, ha aggiunto ancora il governatore.