Focus socio economico su Battipaglia, il 15 luglio la presentazione dei risultati

Giovedì 15 luglio, a partire dalle 9:30, presso la Sala “Silvio Petrone” della sede centrale di Banca Campania Centro a Battipaglia (piazza De Curtis), verranno presentati i risultati del “Focus socio-economico sulla città di Battipaglia”. Un progetto promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e da Banca Campania Centro, realizzato dalla Fondazione Saccone e dal CELPE – Centro interdipartimentale per la valutazione delle Politiche Economiche e del Lavoro dell’Università degli Studi di Salerno e con il patrocinio di Confindustria Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Salerno e Consorzio ASI di Salerno.

Il talk, in diretta sui social alle 10,30, si aprirà con i saluti istituzionali di Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, del direttore generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati, del presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso e del presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala. A seguire, sarà proiettato il docufilm dal titolo “Focus Imprese”. Si tratta di un documentario dedicato a tutte le fasi realizzative di progetto con particolare attenzione a ciascuno dei testimoni privilegiati che hanno aderito al progetto del Focus – per ciascuno dei tre settori dell’economia coinvolti nell’indagine. Il docufilm descriverà le attività e le storie di successo del territorio battipagliese e offrirà il punto di vista delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19.

Nella parte centrale dell’incontro, il professore Salvatore Farace del CELPE dell’Università degli Studi di Salerno illustrerà i risultati del report scientifico con un’analisi per ciascuno dei settori oggetto della ricerca (Industria, Agricoltura, Terzo Settore) stimolando una riflessione sulle strategie di rilancio da adottare.

Nella parte finale dell’appuntamento, gli stakeholder che hanno partecipato ai lavori del Focus analizzeranno e commenteranno i dati. Interverranno la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, il vicepresidente di Confindustria Salerno Pierluigi Pastore, il segretario generale della Camera di Commercio di Salerno Raffaele De Sio, il presidente del Consorzio ASI Salerno Antonio Visconti, il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno Carmine Maisto e Salvatore Giordano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno.