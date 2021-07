Covid in Campania: altri 244 contagi odierni, nessun decesso registrato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Sono 244 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 6.929 tamponi molecolari. I tamponi antigenici sono 6.014. Nelle ultime 24 ore non si è verificato nessun decesso, ma un deceduto in precedenza è stato registrato ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 10, due in meno di ieri. Dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 175.

Invariata situazione intensive, aumentano ricoveri degenza Sono 244 in Campania i casi positivi al Covid su 6.929 tamponi molecolari esaminati. Sale ancora, dunque, l’indice di contagio che oggi e’ pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente.

Questo il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 244

Tamponi molecolari del giorno: 6.929

Tamponi antigenici del giorno: 6.014

Deceduti: 0 (*)

* Nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 10

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 175

** Posti letto Covid e Offerta privata.