Coronavirus in Italia: 6.171 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 19 i decessi

Sono 6.171 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 oggi in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 19 morti. In Italia ieri i casi erano stati 5.696 e i decessi 15. I nuovi morti portano a 128.029 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, e il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto a ieri.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.730 (+45 da ieri), mentre sono 194 i ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.130.393 i dimessi e i guariti (+1.825) e 78.484 gli attualmente positivi (+4.323).



La regione che oggi registra il maggior numero di nuovi casi di positività è anche oggi il Lazio, con 780 (ieri 772); quindi la Toscana con +748, il Veneto con +737, la Sicilia con +719, la Lombardia con +661.