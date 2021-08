Campania, Covid-19: dalla regione informano, “prorogate le misure vigenti”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Prorogate le misure vigenti in materia Covid-19 in tutta la regione Campania. A confermarlo è lo stesso ente regionale che tramite un breve comunicato ha ribadito alla cittadinanza che rimarranno in vigore anche per il mese di settembre le misure già disposte nelle scorse settimane in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus.

“Con l’ordinanza in allegato (n.22 del 31 agosto 2021), firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, si prorogano e aggiornano le misure già stabilite e vigenti relative alla precedente ordinanza e che erano in scadenza oggi”.