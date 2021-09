Covid-19, contagi in calo nel salernitano ma c’è una vittima a Baronissi

Tempo di Lettura: 1 minuto

SALERNO/BARONISSI. I numeri fanno tirare un sospiro di sollievo: anche questa settimana si conferma il trend in calo dei contagi. Ieri sono stati 86 i nuovi tamponi positivi comunicati dall’Unità di crisi della Regione Campania, a riprova appunto di un decremento della contagiosità del virus.

Ma c’è purtroppo da registrare una nuova vittima: si tratta di un 74enne di Baronissi, che era ricoverato al Ruggi. Buona affluenza agli appuntamenti messi in campo dall’Asl in città e provincia per la somministrazione del siero nei punti vaccinali che sono stati allestiti.