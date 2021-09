Coronavirus in Italia, lieve calo nella curva epidemiologica: 5.522 nuovi contagi

Tempo di Lettura: 2 minuti

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.522, contro i 5.923 di ieri ma soprattutto i 6.791 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 10%. I tamponi sono 291.468 10 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve calo all’1,9% (ieri era al 2%).

Nelle 24 ore i decessi sono 59 (ieri 69), per un totale di 129.766.

In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri +1) con 49 ingressi del giorno, e scendono a 555, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri -72), 4.205 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.590.941, i morti 129.766. I dimessi e i guariti sono invece 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da qualche giorno, con 929 contagi, seguita da Lombardia (+663), Veneto (+530), Toscana (+495) ed Emilia Romagna (+449).