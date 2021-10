Il corso per istruttore di danza aerea arriva a Battipaglia grazie all’ ASD New Arte in Danza

Tempo di Lettura: 3 minuti

L’offerta formativa della scuola ASD New Arte in Danza si amplia sempre più.

Oltre ai consueti corsi di danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop,

l’associazione con sede a via Vittorio Emanuele II n°57 (Battipaglia) ospiterà il

primo corso per istruttori di danza aerea organizzato in Campania. Otto giorni di

formazione – organizzati in tutti i weekend del mese di novembre – tenuti dai

maestri Claudio e Paolo Ladisa, formatori della Next Generation Academy che

da quasi vent’anni collaborano con la scuola di danza battipagliese.

Suddiviso in una parte teorica e in una pratica, il corso di formazione rilascerà

agli iscritti un diploma riconosciuto a livello nazionale e che consentirà di poter

insegnare una disciplina che ormai da anni sta riscontrando sempre più

successo: “ Siamo felicissimi di questo intenso mese di corsi – ha sottolineato la

direttrice della scuola Anna Maria Tesauro – Siamo stati la prima associazione

ad aver portato la danza aerea a Battipaglia e ci sembrava dunque naturale

proseguire lungo un percorso cominciato anni fa. La danza aerea è una

disciplina difficile ma affascinante e sono contenta che sempre più ragazzi stiano

chiedendo informazioni alla nostra struttura per avvicinarsi alla danza aerea ”.

Organizzati nel pieno rispetto delle norme anti-covid, i weekend di corso

forniranno agli iscritti una preparazione di base per potersi avvicinare a una

disciplina affascinante alla vista con la bellezza dei volteggi dei ballerini tra cerchi

e tessuti, ma molto difficile dal punto di vista tecnico: “ La danza aerea è tanto

bella quanto faticosa – hanno ricordato i maestri Claudio e Paolo Ladisa – Oltre

all’aspetto atletico e muscolare, i ballerini devono infatti avere una fluidità che

possa consentire loro di muoversi in modo naturale anche a molti metri di

altezza. Il nostro corso nasce proprio per spiegare questi concetti a chi vuole

avvicinarsi alla danza aerea ”.

L’appuntamento è, dunque, per i primi di novembre. Chiunque voglia iscriversi o

avere informazioni può contattare il numero della direttrice della scuola ASD

New Arte In Danza, Anna Maria Tesauro (389-6414569) o inviare una mail

all’indirizzo nextgacademy@gmail.com