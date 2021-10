Battipaglia, CivicaMente in consiglio comunale: “proveremo a rivoluzione il concetto di politica della nostra città”

Tempo di Lettura: 2 minuti

CAMPANIA. Terminata la bagarre della campagna elettorale siamo in attesa della proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali. Approfittando della calma che precede la prima convocazione del nuovo consiglio comunale, Civica Mente analizza il risultato elettorale e pianifica i prossimi passi.

«Si è conclusa una campagna elettorale aspra, terminata con la vittoria della Sindaca uscente; a Lei sento di fare i complimenti per l’ottimo risultato, augurandole “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua attività amministrativa» – afferma il neoconsigliere comunale del movimento, ing. Maurizio Mirra – «Ciò che mi preoccupa è il dato sull’affluenza, estremamente basso, specialmente in occasione del ballottaggio. Questo aspetto ci esorta ancora più a creare occasioni che consentano di riavvicinare le persone alla politica, specialmente nei momenti liberi da appuntamenti elettorali. Contiamo di mettere in cantiere idee e proposte per la crescita socioculturale di Battipaglia.

Civica Mente proseguirà, non solo la sua attività in consiglio, attraverso la proposizione dei punti sviluppati nel programma elettorale, ma anche al di fuori, mirando al coinvolgimento dei cittadini attraverso la collaborazione all’attività consiliare, agli istituti di partecipazione popolare ed agli organismi consultivi. La nostra presenza nella competizione amministrativa è stata sinceramente ed orgogliosamente spinta da una volontà di cambiamento; con tale obiettivo, insieme alle attività in programma, proveremo a rivoluzionare il concetto di politica nella nostra città, nell’ottica della partecipazione e della consapevolezza dei diritti e dei doveri che ogni cittadino ha».