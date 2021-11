Coronavirus in Italia: registrati 8.569 nuovi casi e 67 decessi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.569 nuovi casi e 67 morti da coronavirus. Con 595.812 tamponi eseguiti, il tasso di positività scende lievemente, all’1,4% (-0,2%). Le terapie intensive diminuiscono di una unità nel saldo tra entrate e uscite, mentre aumentano i ricoveri in area medica (+62). I decessi da inizio pandemia arrivano a 132.618. Sono questi i dati appena diramati dal ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.077), seguita dalla Lombardia (+1.066), tornate entrambe dopo mesi sopra quota mille, e poi Campania (+959), Lazio (+894) e Friuli Venezia Giulia (650). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.835.435. I guariti sono 4.569 (ieri 2.654) per un totale di 4.595.897. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 4.061 in più (ieri +2.654), che salgono a 106.920. Di questi, sono in isolamento domiciliare 102.989 pazienti.