L’influencer Antonella Fiordelisi arriva ad Eboli: tutte le info

Tempo di Lettura: 1 minuto

EBOLI. Antonella Fiordelisi, la famosissima influencer del momento, sarà ospite domani mattina presso i laboratori di estetica della sede di Scuola Nuova, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Campania e Basilicata. Trucco, parrucco e molte altre saranno le attività protagoniste dell’evento.

Antonella, tra l’altro, è anche iscritta al corso di Truccatore presso la sede di Salerno dell’Ente di Formazione Professionale Scuola Nuova, per migliorare le proprie competenze sulle tecniche del Make Up. Grande è l’attesa delle allieve della scuola e dello staff docenti, pronti per curare trucco e parrucco alla Fiordelisi.

La Direzione informa che purtroppo l’evento, a causa del periodo covid, sarà riservato esclusivamente alle allieve della scuola. Si spera nella ripresa alla normalità per ripetere lo stesso, rendendolo aperto a tutti.