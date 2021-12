Coronavirus in Italia: ancora in aumento i contagi, registrati 26.109 nuovi positivi e 123 decessi

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 26.109 nuovi casi di coronavirus e 123 morti. Il tasso di positività resta stabile al 3,6%, con 718.281 tamponi. In aumento le terapie intensive (+47) e i ricoveri (+29). I nuovi contagi non sono così alti dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824.

Sono 317.930 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 12.277 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.308.180, i morti 135.301. I dimessi e i guariti sono invece 4.854.949, con un incremento di 13.704 rispetto a ieri. Le regioni con più contagi sono Lombardia con 5.304 casi, Veneto (3.383) e Lazio (2.652).

