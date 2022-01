Scuole chiuse in Campania, Siano (Onmic): “Bene De Luca, ma più responsabilità ai presidi”

Tempo di Lettura: 2 minuti

SALERNO. “La decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di rinviare l’apertura delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado è assolutamente comprensibile e trova il nostro totale sostegno. La tutela della salute di alunni e studenti deve essere una priorità delle istituzioni locali e nazionali, al di là di qualsiasi ideologia o colore politico”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale dell’Onmic Vincenzo Siano: “Pur tuttavia, riteniamo che il presidente De Luca avrebbe potuto lasciare ai presidi la responsabilità di riaprire o chiudere le proprie scuole, con la Regione Campania e gli Enti sanitari competenti impegnati a svolgere funzioni di controllo e monitoraggio dei flussi di contagio nelle classi. Non sarebbe stato uno “scarica barile”, ma – sottolinea il presidente Siano – una scelta ponderata in virtù del ruolo che ricoprono i dirigenti scolastici e delle criticità che caratterizzano i singoli plessi scolastici”.

“Le polemiche a cui stiamo assistendo in queste ore tra la Regione Campania e il Governo nazionale – aggiunge il presidente Siano – non vanno nella direzione giusta e non fanno altro che generare confusione tra le famiglie. I presidi e le istituzioni amministrative, politiche e sanitarie competenti intraprendano la strada del dialogo per addivenire ad una soluzione unitaria che favorisca, nei tempi necessari, il rientro in sicurezza a scuola dei nostri giovani” conclude il presidente Siano.