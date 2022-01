Coronavirus in Italia: 57.715 nuovi contagi su 478.314 tamponi effettuati, 349 i decessi

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 57.715 nuovi casi e 349 morti. Con 478.314 tamponi eseguiti la positività cala al 12,1%. Si registra una risalita dei ricoverati nei reparti ordinari (19.913,+296) e un calo nelle terapie intensive (1.584, -9). Sono questi i dati diramati dal ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è l’Emilia Romagna con 8.983 contagi, seguita da Lazio (+6.615), Piemonte (+6.241), Lombardia (+5.417) e Campania (+5.062). I casi totali da inizio pandemia sono 10.983.116. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 108.493 (ieri 124.706), per un totale di 8.244.012. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, il più significativo da mesi: -51.211 (ieri -20.831) e scendono a 2.592.606. Di questi 2.571.109 pazienti sono in isolamento domiciliare.