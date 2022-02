Mascherine e Covid, De Luca duro: “irresponsabile toglierle ora, in Campania obbligatorie fino a marzo”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. «Mi sembrano che a Roma per cancellare il Covid, rompano il termometro…. Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’obbligo della mascherina», dice il governatore Vincenzo De Luca margine dell’inaugurazione dei lavori di ampliamento della pista dell’aereoporto Costa d’Amalfi di Salerno.

«Serve andare piano, non di fretta anche se la situazione – aggiunge – sta migliorando e stiamo per uscire dalla quinta fase della pandemia».

Il governo sta invece varando, da lunedì, la cancellazione dell’obbligo delle mascherine all’aperto. A prescindere dalle zone (la Campania è gialla). E sino a quando invece sarà in vigore l’ordinanza in Campania? «Vediamo, almeno fine febbraio – aggiunge De Luca – o fine marzo, per uscire pienamente dall’emergenza e tenendo le giuste precauzioni».

(fonte Il Mattino)