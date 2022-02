Donna precipita lungo la Valle delle Ferriere, salvata dal Soccorso Alpino

Tempo di Lettura: 2 minuti



I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti oggi per una escursionista in difficoltà nella Valle delle Ferriere, nel comune di Scala. La donna ha allertato i soccorsi riferendo di essere precipitata tra Ficanoce e l’Imbarrata mentre percorreva appunto quel tratto. Immediata la partenza delle squadre che si sono subito dirette in zona, intraprendendo il sentiero che dalla zona alta di Scala porta alla Valle delle Ferriere, per raggiungere la donna nel punto indicato.

Coinvolto nelle operazioni anche l’elisoccorso del 118 di Salerno che ha sbarcato tramite verricello l’equipe sanitaria ed il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, in un punto un pò distante dall’infortunata che si trovava in una zona quasi inagibile.

La donna è stata raggiunta intorno alle 14 sia dai sanitari dell’elisoccorso 118 di Salerno che dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. È stata medicalizzata, stabilizzata e imbarellata per essere verricellata a bordo dell’elicottero per il trasporto in ospedale. L’impervietà dei luoghi ha reso davvero impegnativo il recupero dell’infortunata tramite verricello, ma le squadre sono comunque riuscite a risolvere per il meglio.