In arrivo 53mila dosi di Novavax in Campania, 18mila destinate ad Eboli

Saranno 53.000 le dosi di vaccino Novavax consegnate per la prima volta domani in Campania dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, grazie ai 36 mezzi speciali di cui dispone. Di queste, 16.000 saranno recapitate ad Aversa presso il presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati, in via Antonio Gramsci, 18.800 a Eboli, presso il presidio ospedaliero Maria SS. Addolorata, in piazza Scuola Medica Salernitana e 18.100 saranno consegnate a Nola, presso il Presidio Ospedaliero, in via della Repubblica. Sul territorio nazionale, la fornitura, effettuata in collaborazione con l’Esercito Italiano, coinvolge anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un totale di oltre 900 mila dosi.