Coronavirus in Italia: lieve risalita dei contagi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati 39.963 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 38.095. Diminuiscono i tamponi effettuati: 381.484, contro i 388.836 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – quindi molecolari più antigenici rapidi – è al 10,5% (ieri era al 9,8). Sono 173 i morti, 16 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 marzo

. I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.226, poi il Lazio con 3.934. Sul fronte dei ricoveri i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 609, con 59 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.974 (-323). L’occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione