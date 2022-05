Truffe sul web, la Polizia incontra giovani ed anziani a Palma Campania per una giornata di prevenzione e sensibilizzazione

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il fenomeno delle truffe e dei raggiri a danno delle persone anziane e sole è purtroppo sempre più diffuso, per questo motivo, IL COMUNE DI PALMA CAMPANIA , attraverso la Delega alle Politiche agli anziani retta dalla Dottoressa Angela Manzi ,ha organizzato il 6 maggio 2022 una giornata con gli agenti della Polizia Postale e Polizia di Stato, presso il teatro comunale, l’invito è rivolto alla cittadinanza, al fine di aiutare le persone più a rischio a non cadere vittima di questi episodi.

Lo scopo della giornata è di insegnare loro, attraverso dei semplici consigli, a difendersi dai malintenzionati con l’ausilio di spiegazione di episodi di truffe realmente accaduti.

Il Vicedirigente della Polizia Postale di Napoli Massimiliano Mormone e l’Ispettore Donato Vuolodella Polizia di Stato Responsabile della Sezione Informativa del Commissariato di P.S. di Nola, illustreranno il modus operandi tipico dei truffatori, l’approccio con le potenziale vittime, le tecniche per distrarla, in modo da fornire ai presenti degli elementi utili per poter facilmente riconoscere il potenziale truffatore, evitando quindi di cadere nella trappola.



Durante l’incontro saranno forniti CONSIGLI PER “EVITARE DI ESSERE IMBROGLIATI” e su tutto sarà ribadita la necessità di rivolgersi alle autorità competenti nel momento in cui si diventa consapevoli di essere stati adescati e truffati.

All’ incontro presenzieranno il Primo Cittadino Aniello Donnarumma, la Consigliera con Delega Angela Manzi , il Vicedirigente della Polizia Postale Massimiliano Mormone, l’ Ispettore di Polizia di Stato Donato Vuolo, la Presidente del Centro Sociale Anni D’ Argento.

Particolare attenzione sara’ riservata agli over 65 e i ragazzi dell’ Isis Rosmini di Palma Campania e dell’ Isis Caravaggio di San Gennaro Vesuviano con la possibilità di confrontarsi attraverso domande.

A moderare l’ incontro i giornalisti Nello Fontanella e Olga Vicinanza.

La giornata sarà svolta secondo le normative vigenti in materia Covid e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina del Comune di Palma Campania per dare la possibilità a tutti di poter seguire anche da remoto .

La cittadinanza è invitata per il giorno 6 maggio alle ore 15 : 00 presso la sala teatrale del Comune di Palma Campania in Via Municipio.

Questa la locandina dell’evento: