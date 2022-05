School Workshop on Climate Change: il 20 e 21 Maggio l’evento finale al Comune di Battipaglia

Tempo di Lettura: 1 minuto

Battipaglia. Si svolgerà lunedì 16 maggio alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze “Domenico Vicinanza”, la presentazione dell’evento finale del progetto “School Workshop on Climate Change” organizzato in collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, assessore Silvana Rocco, e Ambiente, Vincenzo Chiera. Il progetto ha visto la collaborazione tra il Comune di Battipaglia, la Banca Campania Centro, il consorzio COMIECO, il consorzio nazionale Biorepack (riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile) e CIAL (consorzio imballaggi in alluminio).



L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti e soprattutto degli studenti delle scuole di Battipaglia, si concluderà il 20 e 21 maggio prossimi presso il Salotto Comunale. Alla conferenza stampa sarà presente la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese oltre agli assessori Rocco e Chiera.