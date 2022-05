Scafati: gita rovinata per una classe, gli alunni finiscono in ospedale per intossicazione alimentare

Tempo di Lettura: 1 minuto

Una gita con un finale amaro quella vissuta da alcuni alunni di terza media di un plesso scolastico di Scafati. I poveri studenti hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per intossicazione alimentare. Avrebbero infatti pranzato in un ristorante in provincia di Matera, in Basilicata, dove avrebbero anche soggiornato, e dopo qualche ora di ritorno a Scafati hanno cominciato ad avvertire malori.

Vomito, dolori di stomaco, dissenterie. Molti non si reggevano in piedi. Finiti in ospedale, i medici avrebbero verificato che gli studenti in questione avevano ingerito probabilmente del cibo avariato e questo ha causato loro dolori lancinanti.