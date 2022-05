Eboli, comunicato del PD: “Giù le mani dai Ristori di Terna”

Tempo di Lettura: 2 minuti

“Avevamo avuto un sospetto ma ora questo sospetto è confermato dal programma triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Conte nelle seduta del 19/05/2022.

Si è perpetrato in tale atto ai danni delle zone periferiche interessate direttamente da tale intervento, con silenzio assordante e complice dei rappresentanti del territorio, uno scippo ai danni delle periferie senza precedenti.

Infatti dai 7.392.392 di euro che l’amministrazione conta di ottenere dalla società Terna per i ristori compensativi solo un 1.000.000 di euro pari al 13% delle risorse complessive è destinato alle aree della periferia ebolitana (Cioffi, Corno D’Oro, Scorziello, ecc.) che sono interessate direttamente da questo elettrodotto e che avevano legittimamente diritto di ricevere queste risorse per risolvere alcune delle criticità che riguardano tali zone interessate in maniera diretta dall’intervento in modo da garantire una migliore manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali che sono in una situazione disastrosa (come più volte segnalato) e/o la realizzazione e la manutenzione di opere e altri beni comunali che ricadono in tale zone.

Siamo delusi e rammaricati e ci opporremo con tutte le nostre forze contro questo atto dell’amministrazione infatti abbiamo presentato anche una mozione su questa questione perché riteniamo che le periferie non meritano un comportamento simile compiuto ai danni di una parte del territorio ebolitano laborioso, dinamico e che contribuisce in maniera rilevante al bilancio comunale.

Un atto questo che grida vendetta compiuto contro il vero cuore pulsante dell’economia ebolitana, provinciale e nazionale.”

Comunicato Stampa del Gruppo Consiliare PD, Coordinamento Cittadino PD