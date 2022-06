Brutto incidente per il parlamentare Nicola Acunzo, travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nella serata di venerdì poco prima delle 22 l’On. Nicola Acunzo è stato travolto da una Volkswagen Golf mentre in sella alla sua Harley-Davidson.

Il parlamentare di Battipaglia non è in pericolo di vita ma ha riportato diverse escoriazioni ed una brutta frattura al bacino. L’incidente è avvenuto sulla seconda corsia dell’autostrada A2, in direzione Reggio Calabria, poco prima dello svincolo di Contursi Terme. L’impatto è stato violentissimo.

Nicola Acunzo attualmente si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra. «Sono vivo per miracolo. Quando uscirò di qui viaggerò soltanto in automobile. Meglio quattro che due ruote» queste le prime parole dell’onorevole battipagliese