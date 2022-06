Contrasto al caporalato nella Piana del Sele: Confagricoltura incontra i migranti a Battipaglia

Tempo di Lettura: 2 minuti

Due giornate di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in agricoltura per prevenire e contrastare il caporalato nella Piana del Sele. Martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno, a partire dalle ore 17, nella sede di Confagricoltura a Battipaglia, in viale Brodolini, 6-7, ci saranno le selezioni per assumere – con contratto collettivo nazionale per l’agricoltura – lavoratori extra comunitari.

I migranti, nelle due giornate di reclutamento, potranno presentarsi ai potenziali datori di lavoro, o loro rappresentanti, che effettueranno una pre selezione dei profili più interessanti a cui seguirà un secondo incontro in azienda per la selezione finale.

L’iniziativa rientra nel progetto SU.PR.EME. , sostenuto dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Campania, promosso da Confagricoltura Salerno e da Mestieri Campania Agenzia per il Lavoro, con capofila il consorzio La Rada ed ha come obiettivo l’integrazione socio-lavorativa dei migranti e la prevenzione e il contrasto del caporalato in agricoltura.

I contratti di lavoro, a tempo determinato – fino ad ottobre o a dicembre – riguardano i seguenti profili: operai agricoli, trattoristi, braccianti agricoli, escavatoristi, operai generici, magazzinieri, autisti, addetti alla gestione di macchinari per il confezionamento, addetto all’elaborazione DDT. Le sedi di lavoro sono: Eboli, Battipaglia, Capaccio, Roccadaspide, Pontecagnano Faiano.

Per partecipare alle selezioni gli interessati devono avere il permesso di soggiorno, oppure averne fatto richiesta o averne chiesto il rinnovo.