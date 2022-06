Pontecagnano Faiano: violenza in strada, giovane accoltellato durante una lite

Tempo di Lettura: 1 minuto

Pontecagnano Faiano. Nella serata di ieri intorno alle 20, in via Sicilia a Pontecagnano Faiano, davanti ad un circolo ricreativo un giovane è stato colpito con un’arma da taglio in seguito ad una lite venuta fuori per motivi ancora poco chiari agli investigatori.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale per le cure del caso, le sue condizioni non sono gravi fortunatamente. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale.

Nel frattempo è partita la caccia all’accoltellatore che si è dileguato subito dopo aver commesso questo vile gesto. Pare che il gruppo di giovani abbia iniziato a discutere animatamente in strada, poi le cose sarebbero degenerate fino all’estrazione dell’arma da taglio con la quale il giovane è stato ferito.