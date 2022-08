Torna a Pioppi la Rassegna degustazione Terroir, Il Mare color del Vino con il VI Premio Vigna Bio

Tempo di Lettura: 2 minuti

Le migliori aziende vitivinicole biologiche e biodinamiche saranno in concorso, il 6 e 7 Agosto al VI Premio Vigna Bio di Pioppi che si svolgerà nell’ambito del Festival della Dieta Mediterranea. Durante la serata del 7 Agosto, sarà proclamato e premiato il vincitore di ciascuna categoria. Al premio seguirà la pubblicazione della 1^ Guida regionale dedicata alle cantine con produzione biologica e biodinamica attive sul territorio. Durante le due sere potranno essere degustati vini in concorso attraverso dei banchi d’assaggio nella piazzetta di Palazzo Vinciprova, accompagnati da stand gastronomici di prodotti tipici cilentani e piatti locali, a cura di Terra Cilenti.

L’evento è stato organizzato dal Museo Vivente della Dieta mediterranea, in collaborazione con Legambiente, la Scuola Europea Sommelier e il LucianoPignataroWineBlog con la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania e il Comune di Pollica.

La rassegna è un’iniziativa pensata per promuovere prodotti di qualità, certificati da un organismo di controllo autorizzato, prodotti da aziende con vigneti, produzione e sede legale in Campania. I vini partecipanti alla selezione, sono suddivisi nelle categorie: bianchi, rosati, rossi e rossi giovani. Una commissione appositamente costituita da enologi, esperti del settore, sommelier e consumatori selezionerà i vini pervenuti, decretando così il vincitore 2022.

La Rassegna del Premio Vigna Bio 2022 si aprirà il giorno 6 Agosto alle 19:00 nel Giardino sul Mare di Palazzo Vinciprova con una degustazione guidata a cura di Flysc e Lapilli su Cilento e Vesuvio a confronto. Alle 21:00 si apriranno gli stand enogastronomici. ospite la Comunità del Fusillo Felittese.

A seguire il concerto di Piera Lombardi.

Domenica 7 Agosto, dopo l’emozionante Concerto all’Alba sulla Spiaggia del Fico di Pioppi con il Mefitis Quartet, la giornata proseguirà con le attività escursionistiche previste nel pomeriggio e in serata alle 19:00, il Premio Vigna Bio proseguirà con la degustazione a cura di I vini della Magna Grecia. Alle 21:00 si apriranno gli stand enogastronomiciPer le degustazioni è richiesta la prenotazione (è necessario prenotarsi: 371 1362485). Subito dopo lo spettacolo di Amedeo Colella con il Maestro di Posteggia Francesco Cuomo.