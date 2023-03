Sicurezza statica e sismica delle scuole: ecco gli edifici finanziati dalla Regione

Tempo di Lettura: 3 minuti

La Regione Campania, con un decreto del Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ha approvato le risultanze della commissione di valutazione e finanziato 230 istanze presentate dai Comuni per la valutazione della sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici.

Tra le istanze ammesse e finanziate – come riporta il sito web ondanews.it – quelle del Comune di Sant’Arsenio per 33.873,67 euro, del Comune di Palomonte per la valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico in via Vito Lembo per 12.279,64 euro, del Comune di Salerno per la valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico Monterisi per 63.409,25 euro e dell’edificio scolastico Alemagna Collodi per 29.816,45 euro, del Comune di Roccadaspide per la Scuola Media “Dante Alighieri” per 71.958,19 euro, del Comune di Montesano sulla Marcellana per la valutazione della sicurezza dell’asilo comunale Capoluogo per 7.128,11 euro, dell’edificio scolastico Tardiano per 14.184,98 euro e del Polo Scolastico allo Scalo per 26.867,43 euro, del Comune di Altavilla per l’edificio scolastico “San Francesco” per 18.663,14 euro, per quello in via Della Libertà per 3.951,13 euro, per la Scuola dell’infanzia Carillia per 3.105,21 euro e per l’edificio scolastico in via De Gasperi Carillia per 8.076,70 euro, del Comune di Sapri per 32.225,10 euro, del Comune di Castelnuovo Cilento per l’edificio scolastico in via Nazionale per 16.145,50 euro, del Comune di Casal Velino per la Scuola Media Capoluogo per 16.098,91 euro, del Comune di Agropoli per la Scuola per l’Infanzia Centro per 19.952,61 euro, del Comune di Albanella per la Scuola Primaria in via Marconi per 28.629,92 euro, del Comune di Ottati per 20.367,22 euro, del Comune di Roscigno per il presso scolastico in via Papa Luciani per 14.483,70 euro, del Comune di Serre per la Scuola Materna Borgo San Lazzaro per 8.531,12 euro e per la Scuola Elementare in via D’Aniello per 14.029,48 euro, del Comune di Prignano Cilento per l’istituto scolastico “Michele Del Verme” per 22.277,50 euro, del Comune di Ogliastro Cilento per 16.132,32 euro, del Comune di Campagna per l’edificio scolastico in via Luigi Einaudi per 45.303,01 euro, del Comune di Oliveto Citra per la Scuola dell’Infanzia di via Sandro Pertini per 8.730,06 euro, del Comune di Caselle in Pittari per 18.762,38 euro.