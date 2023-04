Tragedia ad Agropoli: 35enne trovato senza vita in un bed and breakfast

Tempo di Lettura: 1 minuto

Tragedia ad Agropoli dove, in un bed and breakfast di via Alighieri, un uomo di 35 anni, originario della Sardegna, è stato trovato senza vita dal proprietario della struttura. Era arrivato da poche ore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dl 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Del caso si stanno occupando i carabinieri, disposto l’esame esterno la salma è stata liberata e restituita ai familiari. Per le forze dell’ordine si è trattato di un suicidio.