Non si registrano danni e non vengono segnalate criticita’ in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 2.8 avvenuta questa mattina alle 8.38 a 3 chilometri a Nord di Ricigliano, nel Salernitano, e non lontano dal confine con la Basilicata. Negli ultimi mesi, varie scosse sismiche sono state registrate con epicentro a Ricigliano.