Sequestro da 3 milioni di euro a imprenditore di Nocera Inferiore: beni, società e conti bloccati

Un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati: su questa base la Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha sequestrato beni per un valore di circa 3 milioni di euro all’imprenditore Ciro Barba, originario di Nocera Inferiore. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno su proposta congiunta delle Procure di Salerno e di Nocera Inferiore, oltre che del direttore della DIA.

Barba è stato condannato definitivamente per estorsione nel 1999, mentre nel 1997 era stato imputato per associazione mafiosa, accusa poi caduta in prescrizione. Secondo gli investigatori, nel corso degli anni, avrebbe accumulato un ingente patrimonio, intestato a prestanome, per occultare l’origine illecita dei fondi.

Il sequestro ha riguardato conti correnti, veicoli, terreni agricoli e cinque società, operanti nei settori agroalimentare e delle costruzioni residenziali, con sedi in Campania e Toscana. L’attività della DIA ha ricostruito il profilo di pericolosità sociale dell’imprenditore, riconosciuto dal Tribunale come elemento determinante per il provvedimento restrittivo.