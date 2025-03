Terremoto in provincia di Potenza avvertito anche nel salernitano: tanta paura ma nessun danno

Tempo di Lettura: 1 minuto

Questa mattina, alle 10:01 italiane, una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata in provincia di Potenza, con epicentro a circa 6 chilometri a ovest di Vaglio Basilicata, a una profondità di 14,3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito a Potenza, Matera e nel Salernitano, in particolare nel Vallo di Diano, generando momenti di apprensione tra la popolazione. A Potenza, il sindaco Vincenzo Telesca ha disposto l’evacuazione delle scuole e la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata, attivando il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione. Molti cittadini sono scesi in strada per precauzione, mentre la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per verificare eventuali criticità. In via preventiva, la circolazione ferroviaria tra Tito e Potenza è stata temporaneamente sospesa per controlli alle infrastrutture. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose.